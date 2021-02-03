للبحث عن أصل كورونا.. فريق الصحة العالمية يصل معهد ووهان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 08:44 صباحاً - منذ 14 دقيقة

وصل فرريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية، صباح الأربعاء، إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار التحقيق الذي يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر فيروس كورونا، مؤكّداً أنّ الصين تسبّبت بانتشار الفيروس، إما عمداً أو خطأً، وأغرقت العالم في جائحة كوفيد-19.

ووسط ضوابط أمنية مشددة، أجرى فريق متخصص من منظمة الصحة العالمية، الاثنين، زيارة إلى مركزين لمكافحة الأمراض في ووهان وهوبي، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ديسمبر 2019.

وتحيط السلطات الصينية جولة خبراء منظمة الصحة بالسرية وتشديدات أمنية، حيث زاروا عددا من المستشفيات وسوقا للمأكولات في ووهان كانت تباع فيه حيوانات برية حية، ولم يسمح الحراس بالدخول إلا لسيارات فريق محققي منظمة الصحة.

وتسعى الصين إلى تجنب تحمل مسؤولية تفشي فيروس كورونا، أو أنها لم تستجب بشكل سريع للحالات الأولى التي ظهرت في ووهان وهوبي، إذ أنها تقوم بدعاية مضادة للترويج لنظريات بأن الفيروس نشأ في مكان آخر في العالم، وتم نقله إلى ووهان.