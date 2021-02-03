وفاة المحارب البريطاني توم مور عن عمر يناهز 100 عام متأثرا بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - توفي النقيب السير توم مور، المحارب المخضرم عن عمر يناهز 100 عام، والذي جمع ما يزيد عن 45 مليون دولار لخدمة الصحة في بريطانيا، من خلال السير بشكل متكرر على طول حديقته أثناء الإغلاق العام الماضي.

وأشادت وسائل الإعلام الأمريكية العام الماضي، بـ”مور”، فور الإعلان عن قصته ورحلة السير التي قطعها كل يوم حتى بلوغه المائة من العمر، واحتفت به أيضا، يوم ميلاده، في رسالة من جانبها على التحدي والإصرار التي كتبها رجل الجيش السابق، والذي كان يأمل عندما شرع في تجربته، أن يجمع مبلغ ألف جنية إسترليني، ولكن القدر أدخله بوابة التاريخ عندما جمع الملايين وتبرع بها لوزارة الصحة البريطانية.

وكان المحارب المخضرم، الذي منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس لجهوده العام الماضي، وقام الطيران البريطاني يوم ميلاده بالتحليق فوق منزله في تحية لمجهوداته، قد أمضى الأسابيع القليلة الماضية في العلاج من التهاب رئوي، بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.