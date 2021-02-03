محلل سعودي يتحدث عن انتهاكات أردوغان في سوريا

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

شن المحلل السعودي ، منذر آل الشيخ مبارك هجومًا حادًا، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال في تغريدة عبر "تويتر"،": "الجفف اردوغان نهر دجلة هاجم شمال سوريا هرب أسلحة إلى اليمن واليوم يقتل أهلنا في ليبيا بأسلحة تركيا.. هل آن للعقول أن تعمل؟؟".

يذكر أن تركيا لها الكثير من الأطماع داخل الدولة السورية، وهناك بعض المصانع التي فككت في سوريا ونقلت بالكامل إلى تركيا، بالإضافة إلى نقل محصول القمح.