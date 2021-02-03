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مظاهرات طلاب تركيا ضد الرئيس التركي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات طلاب تركيا ضد الرئيس التركي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

استمرت المظاهرات الرافضة لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعيين عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد، وفق لكالة رويترز للأنباء.

 

واعتقلت القوات الأمنية، نحو 160 شخصا بينهم طلاب، من المحتجين في مدينة إسطنبول، بعد أن تجمعوا أمام جامعة بوجازيتشي، للتعبير عن رفضهم للقرار الذى أتخذه الرئيس التركي.

 

وبدأ الطلاب في جامعة بوجازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، قائلين إن تعيين "مليح بولو" رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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