شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مظاهرات طلاب تركيا ضد أردوغان مستمرة والشرطة تعتقل المئات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استمرت المظاهرات الرافضة لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعيين عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد، وفق لكالة رويترز للأنباء.



واعتقلت القوات الأمنية، نحو 160 شخصا بينهم طلاب، من المحتجين في مدينة إسطنبول، بعد أن تجمعوا أمام جامعة بوجازيتشي، للتعبير عن رفضهم للقرار الذى أتخذه الرئيس التركي.

وبدأ الطلاب في جامعة بوجازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، قائلين إن تعيين "مليح بولو" رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي.