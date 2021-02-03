اخبار العالم

مظاهرات طلاب تركيا ضد أردوغان مستمرة والشرطة تعتقل المئات

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مظاهرات طلاب تركيا ضد أردوغان مستمرة والشرطة تعتقل المئات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استمرت المظاهرات الرافضة لقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعيين عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد، وفق لكالة رويترز للأنباء.

 

واعتقلت القوات الأمنية، نحو 160 شخصا بينهم طلاب، من المحتجين في مدينة إسطنبول، بعد أن تجمعوا أمام جامعة بوجازيتشي، للتعبير عن رفضهم للقرار الذى أتخذه الرئيس التركي.

 

وبدأ الطلاب في جامعة بوجازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر، قائلين إن تعيين "مليح بولو" رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا