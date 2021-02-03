جرائم عديدة يرتكبها الرئيس التركى ضد الشعب السورى

جرائم عديدة يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضد الشعب السورى، فبعد أن خسر رهان الإرهابيين فى سوريا، بعد الانتصارات التى حققها الجيش السورى على الإرهابيين، ليجد ورقته فى "الإيجور" لتقاتل باسم أنقرة داخل الأراضى السورية.

فى السياق ذاته، تواصل السلطات التركية قمعها ضد الأتراك وكل من يعارض أو يدافع عن المعارضة، فى ظل تفاقم مناخ الديكاتورية الذى يتبعه الرئيس التركى ضد شعبه خلال الفترة الحالية.

صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أكدت أن المقاتلين الإيجور الذين استوطنوا شمال سوريا بالمناطق التى بها نفوذ تركى يمارسون انتهاكات عديدة، حيث إنهم أكثر دموية من داعش والمعركة القادمة تتمثل فى أعتى وأخطر بؤر الإرهاب والمتمثلة بإدلب، فتركيا تريد خلق عدو للأكراد يحارب بالوكالة عن تركيا عبر توطين الجماعات المتشددة فى شمال سوريا.