شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض بيانات الوزراء على رأس أولوياتها.. 9 لجان نوعية بمجلس النواب تجتمع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعات لما يقرب من 9 لجان نوعية تستكمل أعمالها التى تتنوع بين الرقابية والتشريعية، ويشهد هذا اليوم انعقاد للجلسة العامة للاستماع لبيان وزيرى الكهرباء، والإسكان بشأن برنامج الحكومة "مصر تنطلق ".

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعين، الأول لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، والثاني تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.



وفى السياق ذاته، تستعرض لجنة الإدارة المحلية الأثر التشريعيى للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، واجتماع آخر لتتبع موقف الدين من واقع الحساب الختامي لـ 2019-2020.



كما تجتمع لجنة الشباب والرياضة لمناقشة الوزير المختص فى بيانه عن موقف الوزارة من برنامج عمل الحكومة، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 يناير .

وتستكمل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وتفند لجنة العلاقات الخارجية بيان وزيرة التعاون الدولى، بينما تواصل لجنة النقل دراسة بيان كامل الوزير وزير النقل الذى أدلى به بالجلسة العامة.



وتلتقي لجنة حقوق الإنسان رئيس المجلس الأعلى للإعلام للتباحث بشأن أوجه التعاون للرد على الأكاذيب المتداولة بالخارج عن مصر، وتستكمل لجنةالتعليم والبحث العلمى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.