تعرف على رسائل وزير الأوقاف للنواب بشأن جهود تجديد الخطاب الدينى وتطوير المساجد

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القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بيانه بشأن برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن مصر لديها حضارة عظيمة ولا توجد دولة فى العالم تملك من الرصيد الإنسانى والخيرى مثل مصر، وهو ما ينعكس على خطة الوزارة بتوحيد زى الأئمة وذلك ليظهر الإمام بالشكل اللائق للهيئة، وكل ذلك من الموارد الذاتية.

وشدد على تحسين أحوال الأئمة المالية والمعيشية، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بأئمة وزارة الأوقاف لتحسين أحوالهم المالية والمعيشية، مشيراً إلى أن إجمالى ما كان يتقاضاه الإمام قبل تولي الرئيس السيسى 1288 جنيهًا قبل الاستقطاعات، وما يتقاضه في يده يبلغ 860 جنيها، إلا أن أقل مرتب حاليا يبلغ نحو 4075 جنيها بزيادة 216%، ولو حاصل على دكتوراه فإنه مرتبه يصل إلى 5000 جنيه.

ونرصد خلال السطور التالية أبرز ما قاله وزير الأوقاف أمام مجلس النواب عن جهود الوزارة:

- لا توجد دولة فى العالم تمتلك رصيد إنسانى وخيرى مثل مصر

- الدعاة ليسوا بديلا عن الدواء، ونحن فى حاجة إلى الفقه والطب

- الإلحاد فى العالم العربى موجه وممول على غرار التشدد

- نواجه التطرف بـ"كومكيس" ونرد على السوشيال بـ"تغريدة وبوست"

- نبذل جهود لمواجهة التطرف والإلحاد، وحماية النشء الصغير من الأفكار الهدامة

- تنقية نحو 180 كتابا من التراث بمجال الخطاب الدينى

- تحقيق الوزارة لأرباح تقدر بنحو مليار و540 مليون جنيه

- صيانة أكثر من 3000 مسجد، بتكلفة تصل لـ 4 مليارات جنيه

- افتتاح 847 مسجدا خلال 5 أشهر

- إنفاق مليار ونصف على ملف البر والنفع العام خلال الـ6 سنوات السابقة

- إنجاز سلسلة من الإصدارات لجميع الأعمار تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة

- التصدى لفتاوى بعض علماء الدين فى القضايا السياسية

- تدريب وتثقيف الأئمة وعمل مطويات من خلال الوسائل التكنولوجية

- الاستعداد لتنظيم مؤتمر عن الحوار الثقافى بين الشرق والغرب فى مارس القادم

- مركز لتعليم الحاسب الآلى ومواجهة التشوه الفكرى بتخريج 20 دفعة من الأئمة الأوقاف