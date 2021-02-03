محمد الفلاح - الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين وزيري الأمن الداخلي والنقل

الأربعاء 3 فبراير 2021

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على تعيين أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي.



يأتي ذلك فيما صادق الشيوخ على مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب وزير النقل.

بيت بوتيجيج هو أول وزير أمريكي معروف بأنه من المثليين جنسيا يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

ووافق المجلس بأغلبية 86 صوتا ضد 13 صوتا على تعيين بيت بوتيجيج وهو رئيس بلدية سابق تحدى بايدن على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 .

وسيشرف بوتيجيج على الطيران والطرق السريعة والمركبات وخطوط الأنابيب وأيضا المساعي لضمان سلامة وسائل النقل في مواجهة جائحة كوفيد-19 .

والشهر الماضي، أقر مجلس الشيوخ، بالأغلبية تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية.

وجاءت مصادقة الشيوخ على تعيين أنتوني وقتها بعد ستة أيام من تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وينقسم المجلس بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين بخمسين مقعدا لكل حزب لكن الديمقراطيين يسيطرون عليه لأن نائبة الرئيس كمالا هاريس تمتلك الصوت المرجح في حالة تساوي الأصوات.