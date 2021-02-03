شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يطالب بخلق وسائل تواصل مع الغرب لتفنيد الأكاذيب ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد تيسير مطر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيد جميع الأكاذيب والشائعات التى تتردد فى العالم ضد مصر وتشوه صورة بلادنا ومؤسساتها.

وقال محمد تيسير مطر ، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بحضور عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "علينا جميعا بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية وضرورة خلق منصات ووسائل تواصل مع الغرب لعرض صورة مصر الحقيقية والوقوف على حقيقة وضع حقوق الإنسان فى مصر".

وشدد محمد تيسير مطر على أهمية العمل المشترك بين لجان البرلمان والهيئة الوطنية للصحافة، من أجل تحقيق للصالح العام، مطالبا بضرورة وجود خطة لخلق رأى عام إيجابى عن مصر فى الخارج، والتصدى للشائعات والصورة المغلوطة التى تنتشر فى وسائل الإعلام الأجنبية.

وتساءل مطر كذلك عن خطط الهيئة فى التواصل مع الصحفيين المصريين والأجانب، وكيفية استغلال الإصدارات الناطقة بلغات أجنبية لصالح مصر، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بالملف الحقوقى، وهو الدور المطلوب والمنتظر من الهيئة الوطنية للصحافة.