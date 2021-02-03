فرق بحثية لرصد فيروس نيباه ومحاصرة أوكار تواجد الخفافيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور يحيي مدبولي، باحث الفيروسيات بمعهد بحوث اللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الفيروس ينتقل عبر الخفافيش والجديد فيه أنه انتقل إلى الخنازير؛ مما نتج عنه تطوير جديد، مشيرًا إلى أن الفيروس لم يسجل في الشرق الأوسط من قبل.

وأضاف مدبولي، في تصريح خاص أدلى به لمصراوي، أنه يجب على مصر تدشين فرق بحثية لأخذ عينات من الخفافيش لمعرفة مدى الإصابة للتعرف على وجود المرض من عدمه.

وأشار الباحث في بمعهد بحوث اللقاحات إلى أن فيروس نيباه ليس مثل كورونا في هو فيروس محدود الإصابة وتسجل كل سنة في ماليزيا وسنغافور، مضيفًا أن معدلات الانتشار لا تزيد عن 20% وفقًا لتاريخ المرض.

ويعد فيروس "نيباه" أحد الفيروسات المميتة التي اجتذب شهرة كبيرة نتيجة أن نصبة الوفاة بالإصابة بلغت 75% من المصابين، رغم عدم انتشاره بالعديد من دول العالم.

قال الدكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية،إنه يجب تشكيل فرق مكافحة من قبل وزارة الزراعة عبر الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ووزارة الصحة للحد من حركة الخفافيش وأماكن توجدها.

وأضاف رزق، لمصراوي، أنه يجب علي الفرق التي تقوم بالمكافحة أن تحد من انتشار حركة الخفافيش من خلال رش الأماكن التي تعيش فيها بالماء والكلور، لافتًا إلى استخدام مواد مثل غاز الفوسفين والفوسفيد.

ولفت أستاذ الحيوانات الضارة، إلي أن مركز البحوث الزراعية يشكل فرق بحثية للاستعداد لاي متغير أو حالة رصد اي إصابة، ومحاصرة أوكار الخفافيش.

جدير بالذكر أن الاكتشاف الأول للمرض كان في عام 1989 في دولة ماليزيا.​