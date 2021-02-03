بدءًا من الإعدادية.. تفاصيل اعتماد الفرنسية كلغة أساسية في المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشفت وفاء عباس، مستشار اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اعتماد اللغة الفرنسية كلغة أساسية في التعليم الأساسي.

ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم.

أواخر نوفمبر 2018، وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة لـتدريب معلمي اللغة الفرنسية، ضمن مشروع تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر، بهدف تعزيز جودة تعليمها في النظام التعليمي المصري وإعداد مناهج جديدة لها بالمدارس الحكومية، لتكون اللغة الفرنسية لغة حية ثانية مع الإنجليزية، في سياق إصلاح العملية التعليمية التي تطبقها الوزارة حاليًا.

وقالت مستشار اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه سيتم تطبيق القرار على طلاب النظام الجديد 2.0، المقيدين حاليًا بالصف الثالث الابتدائي هذا العام.

وأضافت مستشار اللغة الفرنسية أن تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية يأتي ضمن عملية تطوير النظام التعليمي الذي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن إتقان تعلم اللغة الفرنسية في المدارس، باعتبارها إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، إضافة إلى كونها اللغة الرسمية للعديد من الدول، ولغة تواصل مهمة حول العالم.

وأشارت إلى أنه قبل بداية التطبيق الفعلي بالمدارس الحكومية، ستكون هناك دراسات وجدولة شاملة على كل الإدارات التعليمية بالمديريات، لحصر العجز والزيادة لمعلمي المادة بالمدارس الحكومية، لإعادة توزيعهم، وكذا فتح باب التعاقد من معلمين لغة فرنسية جدد، خاصة لمراحل التعليم الأساسي، حسب الحاجة.​