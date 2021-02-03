إصابة 5 لاعبين بالمصري البورسعيدي في حادث سير بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 لاعبين من فريق النادي المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس بكفرالشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ وصول 5 مصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي، نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكى مع مركبة بخارية توكتوك، على الطريق الدولي الساحلي.

وبالفحص تبين أن المصابين الخمسة، من طاقم لاعبي النادي المصري البورسعيدي، فأصيب أحدهم بجرح قطعى بالوجه، وجروح سطحية، والآخرين أصيبوا بإصابات خفيفة، وحاليًا جميعهم بحالة جيدة، بعد التعامل معهم طبيًا.​