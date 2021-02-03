ارتفاع مبيعات السيارات في المغرب بـ6,65 في المائة في يناير

جدة - عبدالحي حسين - بلغت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب 13 ألف و335 سيارة خلال شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 6,65 في المائة بالمقارنة مع يناير 2020 بحسب أحدث بيانات جمعية مستوردي السيارات في المغرب.

وقالت الجمعية إن هذه المبيعات تتوزع على السيارات العادية ب 11 الف و679 وحدة بزيادة 4.38 في المائة والمركبات التجارية الخفيفة 1656 وحدة بزيادة 25,93 في المائة.

وفي التفصيل تواصل علامة داسيا التجارية هيمنتها على مبيعات قطاع السيارات بحصة 30,92 في المائة بمبيعات 3611 وحدة وبنمو من 6,46 في المائة.

تليها علامة رونو (1411 وحدة مباعة وحصة 12,08 في المائة) ثم هيونداي (1089 وحدة وحصة 9,32 في المائة).

وفي الوقت نفسه نمت مبيعات كل من سيتروين وفيات على التوالي بنسبة 16,1 في المائة (577 وحدة) و1,47 في المائة ( 414 وحدة ).

وفي ما يتعلق بالمركبات التجارية الخفيفة فقد ارتفعت مبيعات العلامة التجارية الصينية دونغ فان سوكون بنسبة 30,06 في المائة لتحقق مبيعات من 346 وحدة، وحصة سوقية نسبتها 20,89 في المائة أمام كل من فورد (192 وحدة وحصة 11,9 في المائة) ورونو (186 وحدة بحصة 11,23 في المائة).