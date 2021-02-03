بسبب التمييز في التوظيف .. “غوغل” توافق على دفع 2.58 مليار دولار لمهندسات

جدة - عبدالحي حسين - وافقت شركة “غوغل” الأمريكية، على دفع تعويضات بقيمة 2.58 مليار دولار، لمهندسات وموظفين من آسيا، وذلك بسبب ممارستها التمييز ضدهم في التوظيف والأجرة.

جاء ذلك بموجب تسوية توصلت إليها الشركة مع وزارة العمل الأمريكية، حول المشكلة المتعلقة بعمليات التدقيق في الفترة بين عامي 2014 ـ 2017.

وبموجب التسوية المذكورة، ستدفع “غوغل” مليار و350 مليون دولار، لألفين و500 مهندسة من موظفيها، ممن تبين أنهم حصلوا على أجور أقل، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنظرائهن من الرجال.

وستدفع عملاق التكنولوجيا العالمية أيضاً، مليار و230 مليون دولار، لـ 1700 سيدة وآسيوياً من مقدمي طلبات التوظيف لكن لم يتم تعيينهم، بسبب ممارسة التمييز ضدهم.

كما تنص التسوية على تخصيص “غوغل” احتياطيا نقدياً بقيمة 250 ألف دولار سنوياً، لمدة 5 أعوام، لتعديلات تتعلق بالحيلولة دون وقوع ممارسات تمييز مستقبلاً.

وخلال أعمال تدقيق روتينية كانت تجريها وزارة العمل الأمريكية، قبل 4 سنوات، على الشركات التي تحصل على مناقصات من الحكومة الفيدرالية، تبينت ممارسات التمييز التي تقوم بها “غوغل” في التوظيف، ما دفع الوزارة الأمريكية إلى رفع دعوى ضد الشركة العالمية.