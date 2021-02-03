شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 521 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة وذلك مقابل 541 إصابة و44 وفاة أول أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 167013 حالة من ضمنهم 130514 حالة تم شفاؤها و9407 حالات وفاة".

وقالت مصر أمس الثلاثاء إنها تسلمت هذا الأسبوع أول 50 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا في إطار برنامجها لتطعيم الأطقم الطبية.