شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تتحدى واشنطن.. ونتنياهو يتهيأ لهجوم إيراني محتمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما لا يزال تعامل إدارة بايدن مع الملف النووي الإيراني (الملف الأكثر خطورة في العالم) غامضاً، وبمثابة نار تحت الرماد وسط غموض، عين الرئيس بايدن، اليهودي الأمريكي من أصل مصري روبرت مالي مندوباً له للشؤون الإيرانية؛ الذي عمل في المحاماة وفض النزاعات، إضافة إلى مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات في واشنطن.

روبرت مالي المولود في أمريكا عام 1963، عمل مساعداً خاصاً للرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون، ومساعداً لمستشار الأمن القومي السابق ساندي برجر ومدير إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في مجلس الأمن القومي وكان عضواً في فريق السلام الأمريكي.

من جهة أخرى، كشفت صحف إسرائيلية إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات مع كبار المسؤولين في وزارتي المالية والجيش حول الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن نتنياهو ناقش تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح الاستعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أمس الأول أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً يهدد الشرق الأوسط.

وفي تحد واضح للإدارة الأمريكية الجديدة وتصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي حذر إيران من خطورة الاستمرار في انتهاك التزاماتها النووية، أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أمس (الثلاثاء) أن بلاده نصبت 696 جهازا للطرد المركزي من جيل IR2M بسعة 4 أضعاف الجيل السابق في منشأة نطنز في أصفهان وسط البلاد، إضافة إلى نصب سلسلتين من جيل IR6 في فوردو، قرب العاصمة طهران. وقال غريب آبادي عبر «تويتر» إن «هناك المزيد في المستقبل القريب»، مضيفا: «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على التحقق وإبلاغ التقدم كما هو مخطط له».