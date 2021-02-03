شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة المرعب يهدد ثلاثي صدارة دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

شهدت الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى مفاجآت في النتائج على غرار تعادل العربي مع البطائح وفوز مصفوت على الحمرية، كما شهدت عودة فريق الإمارات إلى الانتصارات بفوزه على مسافي بثنائية خليل نصيب.

وواصل العروبة من جهته الضغط على فرق المقدمة بالفوز على الذيد، في حين تعادل التعاون مع الحصن مواصلاً تألقه ونتائجه الجيدة.

وأنقذ البديل المخضرم عادل المحرزي فريق البطائح من الخسارة أمام العربي وهو سجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، وبقي البطائح متصدراً برصيد 19نقطة لكن الجولة العاشرة التي سبقتها دقت ناقوس الخطر أمامه.

وبدوره، فرط العربي في الفوز وأخفق في الحفاظ على تقدمه مكتفياً بنقطة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن.

ونجح الإمارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة في تحقيق فوز مهم على حساب مسافي، ويدين الفريق بالفضل في انتصاره للاعب العماني المقيم خليل نصيب الذي سجل الهدفين، وتقدم «الصقور» بهذا الفوز خطوة في الصراع واستعاد الوصافة بفارق نقطة عن البطائح ومتفوقاً على دبا الفجيرة بنقطة، بينما بقي مسافي برصيد 12 نقطة في المركز السابع.

ومضى العروبة الخطير والمرعب في الاتصارات وكسب الذيد بهدفين لواحد، وسجل الثنائية كالعادة النيجيري المقيم فيكتور الذي رفع رصيده إلى تسعة أهداف في صدارة قائمة الهدافين.

وكان فوز العروبة متوقعاً عطفاً على التطور الكبير في الفريق الى جانب نتائج الذيد في البطولة فهو لم يحقق أي فوز قبل اللقاء وقبل الخسارة الثامنة واستمر في المركز الأخير برصيد نقطة، ورغم مشاركة الاسباني جيفرين سواريز لاعب برشلونة السابق وإحرازه هدفاً إلا ان الفريق لم يفز.

وحقق مصفوت فوزاً غالياً على حساب الحمرية بهدف أحرزه لاعبه حارث سعيد، والنتيجة مخيبة للحمرية الذي ابتعد خطوة أخرى عن فرق المقدمة وهو بقي برصيد 13 نقطة في المركز الخامس، أما مصفوت فقد وصل إلى تسع نقاط.

ويستحق عارف شلنك مدرب التعاون الإشادة بقيادته فريقه للتعادل مع الحصن، ورفع التعاون رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن وللحصن 12 نقطة في المركز السادس.

المستفيد الأكبر

ووصف عمار الدوخي الخبير بأحوال الدرجة الأولى الجولة العاشرة من دوري الأولى بأنها كانت جولة مهمة لصراع الصعود فقد قلصت الفارق بين فرق المقدمة وزادت الإثارة، واعتبر أن الإمارات والعروبة هما المستفيدان بالدرجة الأولى كونهما حققا الفوز، وتعثر المطاردون البطائح والحمرية والحصن.

واضاف: تبقى حظوظ الحمرية والحصن قائمة في النهاية وهما لم يفقدا الامل، بيد أن الفريقين بحاجة إلى تحسين نتائجهما وإلى عمل اكبر، وبالنسبة للبطائح فالفريق كان بحاجة إلى مثل هذه الهزة لتكون بمثابة دش بارد بالنسبة له.

وذكر الدوخي أن المنافسة على الصعود ستظل مفتوحة لكنه يرى ان الإمارات ودبا والبطائح والعروبة الأوفر حظاً.

وأشاد بفرق مصفوت والعربي والتعاون ورأى ان نتائجها الأخيرة في مصلحة الدوري، وعن الذيد قال «يبقى لغزاً محيراً ولا نعلم أين مشكلته لكن الأكيد أن النتائج الحالية لا تتناسب مع ناد في حجمه ومكانته».

ترتيب الفرق

ويتصدر البطائح الترتيب برصيد 19 نقطة، يليه الإمارات برصيد 18 نقطة، ثم دبا الفجيرة وله 17نقطة، والعروبة الرابع وله 17 نقطة، والحمرية الخامس وله 13 نقطة، والحصن السادس وله 12 نقطة، ومسافي السابع بالرصيد نفسه، والعربي التاسع وله عشر نقاط، والتعاون التاسع وله عشر نقاط، ومصفوت العاشر وله تسع نقاط، والذيد الحادي عشر والأخير وله نقطة وحيدة، فيما يتصدر فيكتور لاعب العروبة قائمة الهدافين بتسعة اهداف يليه ديغو لاعب الإمارات وله ثمانية أهداف.