شكرا لقرائتكم خبر عن 1.33 مليون درهم لأبطال سباق أم سقيم في مضمار جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أكد مضمار جبل علي، اكتمال كافة التحضيرات لتنظيم سباق «أم سقيم»، ثامن سباقات المضمار الأصفر في الموسم الجاري، الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل متضمناً سبعة أشواط خصص الأول للخيول العربية الأصيلة وبقية الأشواط للخيول المهجنة، ويبلغ مجموع جوائز الحفل نحو مليون و330 ألف درهم، برعاية عدد من المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل، وممثلي الشركات الراعية: باسم زكريا ممثل الشعفار للاستثمار، ناصر الموسوي ممثلاً عن بنك دبي التجاري، وعبد الحليم برقاوي بالنيابة عن الشركة العربية الإسكندنافية «سكانا»، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام وقد تابعوا المؤتمر عن بعد للوقاية من فيروس كورونا.

وتقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالتهنئة على نجاح السباقات الماضية وخروجها بالشكل الأمثل على الرغم من صعوبة الظروف التي يمر بها العالم نظراً لانتشار وباء «كورونا»، وتحدث عن رعاية «شادويل» وأذرعها العالمية لسباقات المضمار العائلي قائلاً: «رعايتنا وتواجدنا في مضمار جبل علي يؤكد استمرارية نهج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في دعم السباقات المحلية، وخاصة جبل علي، لما له من خصوصية كبيرة في نفوس الجميع».

وتقدم ميرزا الصايغ، باقتراح لإدارة المضمار الأصفر، وهي أن تقوم بوضع لافتات كبيرة في مدخل المضمار تحمل أسماء وشعارات الشركات الراعية، كنوع من التقدير لها على دعمها للمضمار الأصفر ولإيصال رسالة للجميع مفادها بأن كل من يدعم الفروسية، وبخاصة مضمار جبل علي سيجد كل الدعم والتقدير وثناء الجميع، كما أوضح الصايغ أن إحدى الشركات طالبته بالانضمام لكتيبة الرعاة في المضمار الأصفر، مبيناً أنه سيقوم بالفعل بدوره من أجل إيصال الرسالة لإدارة مضمار جبل علي.

وقال المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي: «بالنيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أحيي جميع الحضور وتتقدم إدارة المضمار بخالص الشكر والتقدير لرعاة سباقات مضمار جبل علي، كما نتقدم بشكر خاص ودائم إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه المتواصل للمضار الأصفر؛ حيث ترعى إسطبلات سموه السباقين الرئيسيين في يوم الجمعة القادم، وهما بطولتي «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة»، ويبلغ مجموع جوائزهما الإجمالية مليون درهم بالتساوي، وهما هدفاً مهماً لكافة الملاك والمدربين والفرسان ويتطلعون جميعاً للفوز بهما، ونحن من جانبنا نقدر هذا الدعم الكبير، ونتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظنه وظن شركائنا الرعاة الرئيسيين في إخراج السباقات في الصورة التي ترضيه».

وأضاف: «قدمت الشركات الراعية للسباقات مع الرعاة المساندين وبسخاء واضح كل أنواع الدعم للمضمار العائلي، وبدعم واسع من جميع وسائل الإعلام التي كان لها أكبر الأثر في نشر هذه الرياضة وجذب هذا الكم من الجماهير العريضة لجميع مضامير الدولة بصفة عامة ومضمار جبل علي بصفة خاصة».

كما توجه بالشكر إلى هيئة الإمارات لسباق الخيل لما تقدمه من الدعم الفني اللازم للمضمار، وأعلن الحلواني بأن سباق الجمعة، سيشهد إقامة السحب الثاني للسيارة والمخصصة للإعلاميين التي أمر بها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تقديراً للدور الذي يقومون به في تغطية سباقات الخيول.

وختم بقوله: «نتمنى أن نكون دائماً أهلاً لثقة الجميع، وأن نتمكن من إخراج اليوم على الصورة المثلى التي يتمناها الجميع، وأن يحصل شركاؤنا الداعمين لمسيرة المضمار على المردود الإعلامي المنتظر من مثل هذه الرعاية مضمار جبل علي.

وأعرب كل من باسم زكريا، وناصر الموسوي، وعبدالحليم برقاوي، عن سعادتهم بالتواجد في مضمار جبل علي، بعد أن توجهوا بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي للمضمار الأصفر، وأشادوا بجهود اللجنة المنظمة وإدارة المضمار على الجهود المبذولة في تنظيم السباقات.

وأكد ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباقات الخيول أن 156 خيلاً سجلت للمشاركة في السباق، وتأكدت مشاركة 127 خيلاً، وهي أرقام كبيرة للغاية، لكن المؤكد أن 97 خيلاً هي من ستشارك في النهاية، والشوطان الرئيسيان هما الرابع «بطولة جبل علي للسرعة» برعاية شادويل، والسادس «بطولة جبل هلي ستيكس» برعاية شادويل فارم، ويبلغ جوائز كل واحد منهما 500 ألف درهم، والشوط الأول جوائزه 50 ألف درهم برعاية مركز دبي العقاري، والشوط الثاني جوائزه 64 ألف درهم برعاية الشعفار للاستثمار، والشوط الثالث جوائزه 60 ألف درهم برعاية مضمار جبل علي، والشوط الخامس جوائزه 76 ألف درهم برعاية الشركة الإسكندنافية للتأمين «اسكانا»، والشوط السابع جوائزه 80 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي، عن منح المدرب سالم بن غدير، والفارس رويستون فرنش، جائزة أفضل مدرب وفارس في السباق الماضي.

مبادرة رائعة لقدامى الإعلاميين

قال عبد الله الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن السباق الثامن سيشهد إجراء السحب الثاني على السيارة المخصصة للإعلاميين تقديراً لهم ولجهودهم في نقل الصورة الرائعة والجميلة لسباقات مضمار جبل علي.

وأعلن الأنصاري عن مبادرة كريمة طرحتها لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهي تضمين السحب لأسماء ثلاثة من الإعلاميين الذين عملوا لفترة طويلة في المجال الإعلامي الرياضي، وخاصة الفروسية، وهم كل من محمود شرف وحيدر فؤاد وكلاهما كانا من فريق عمل صحيفة الخليج، وبهاء الدين عطا من صحيفة البيان، ويأتي ذلك كنوع من التقدير لهؤلاء الزملاء.