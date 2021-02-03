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برلمانية: عرض مقترح "معسكرات تأهيل أطفال الشوارع" على لجنة الاختصاص بالنواب

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمقترح إنشاء معسكرات تأهيل لأطفال الشوارع، أسوة بما فعله محمد علي، وسوف يتم عرض المقترح الجديد على اللجنة المختصة تحت القبة.

 

أضافت النائبة آيات الحداد، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه سيتم تجميع أطفال الشوارع، والعمل على تثقيفهم للحصول على حقوقهم في الحياة، بعد أن أصبحوا قنبلة موقوتة فى المجتمع المصرى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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