شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود بدر: بناء المستشفيات والمدارس مقدم على المساجد.. والأوقاف ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه عقب على حديث وزير الأوقاف بأن المواطنين يحتاجون إلى مستشفيات، ويجب على هيئة الأوقاف أن تكون جزء من التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة أن هناك قرى كاملة ليس بها مدارس.

أضاف بدر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج أن نكثف من الرسائل الشرعية بأن يلحوا شيوخ المساجد للتبرع لبناء المرافق العامة التي تخدم المواطنين.

من جانبه، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن رؤية البرلماني محمود بدر تحترم وتقدر، لافتا إلى أن بناء المستشفيات والمدارس وجميع ما يخدم مصالح الناس، هو مقدم على بناء المساجد.

وتابع فى مداخلة هاتفية للبرنامج، أن وزارة الأوقاف دائما تحث المواطنين على التبرع والانفاق في وجوه الخير المتعددة، موضحا أن المواطنين يشعرون بأن التبرع لبناء المسجد هو الصدقة الوحيدة الجارية، لكن الوزارة تقول إن جميع ما يخدم المواطن يكرس بأنه صدقة جارية.