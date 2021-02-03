إحباط مخطط إيراني لاستهداف سفارة إسرائيلية بأفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلي، أمس، الكشف عن إحباط مخطط إيراني لارتكاب اعتداء إرهابي ضد سفارة إسرائيل في إحدى الدول في شرق أفريقيا الشهر الماضي.

ونقلت عن مصادر أمنية غربية، على اطلاع بتفاصيل هذا المخطط، أن إيران أرسلت إلى الدولة الأفريقية عملاء، بعضهم مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الإيرانية، بهدف جمع معلومات عن سفارات إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الدولة، تمهيداً لاستهدافها لاحقاً.

وفي إطار إحباط هذا المخطط، جرى اعتقال عدد من هؤلاء العملاء، بعضهم في الدولة الأفريقية وآخرون في دول مختلفة.