«الشباب» الإرهابية تقصف مقر الرئيس الصومالي

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

سقطت 10 قذائف هاون على الأقل في مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية غلمدغ الصومالية، تفجر بعضها في محيط مقر التقى فيه رئيس الدولة، محمد عبدالله فرماجو، مسؤولين محليين، وفقاً لوسائل إعلام. وأفاد موقع «صومالي غارديان» الإخباري بأن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء بعض الولايات الإقليمية وصلوا إلى طوسمريب أمس الأول، لإجراء محادثات حول خلافات انتخابية، وبعد ساعات من وصولهم تعرضت المدينة لقصف بقذائف الهاون. وذكر الموقع أن القصف استهدف مقر الرئيس وقسم شرطة المدينة ومطارها، مضيفاً أن مسؤولاً محلياً أكد أن قذيفة واحدة لم تسقط داخل أراضي المقر الرئاسي.