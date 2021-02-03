استجواب حاكم مصرف لبنان الاثنين المقبل بجرم الإهمال

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

حدد قاضٍ لبناني يوم الاثنين المقبل موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أمس، أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، حدد جلسة يوم الثامن من فبراير الجاري لاستجواب حاكم مصرف لبنان وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري. وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد ادعت على سلامة، ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مايا دباغ، وعلى صاحب شركة استيراد دولار وأحد الصيارفة، وأحالت الملف إلى القاضي منصور الذي بعد مطالعة الملف، حدد جلسة استجواب للمشار إليهم الأسبوع المقبل.

يذكر أن لبنان يعاني أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.