قمع يستهدف محتجين على تعيين مقرب من أردوغان عميداً بإحدى الجامعات

ابوظبي - سيف اليزيد - إسطنبول (وكالات)

واجهت الأجهزة الأمنية التركية بكل عنف الاحتجاجات في إسطنبول الرافضة لتعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميداً جديداً في إحدى أكبر الجامعات في البلاد.

وقال مكتب حاكم إسطنبول إن الشرطة التركية اعتقلت أمس الأول، 159 شخصاً من المحتجين.

وبدأ الطلاب في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر قائلين إن تعيين مليح بولو رئيساً للجامعة أمر غير ديمقراطي فيما احتج المعلمون في الجامعة أيضاً على تعيين بولو. واشتبك المتظاهرون مع الشرطة وهم يرددون شعارات مثل «فلتخرج الشرطة» و«الجامعات لنا».

وقال محامي تركي بأن السلطات واصلت احتجاز 60 شخصاً أمس، بعد أن تم الإفراج عن 99 من بين 159 جرى احتجازهم أمس الأول، عندما اشتبك طلاب وداعمون لهم وسياسيون معارضون مع الشرطة.

وتكشف الاحتجاجات حجم الغليان لدى قطاعات من الشعب التركي على سياسات الأمر الواقع التي ينتهجها أردوغان كما تكشف حملة الترهب والقمع غير المسبوق من الحكومة التركية تجاه كل صوت معارض لسياساتها وطريقة إدارتها للدولة ولمؤسساتها.