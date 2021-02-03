السعودية تعلق دخول مواطني 20 دولة للحد من انتشار فيروس كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم -

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن المملكة قررت يوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط 2021 تعليق دخول مواطنين من 20 دولة إلى المملكة باستثناء الدبلوماسيين والمواطنين السعوديين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.



إذ يشمل الحظر المؤقت الذي يسري اعتباراً من الثالث من فبراير/شباط 2021 القادمين من: الأرجنتين والإمارات وألمانيا وأمريكا وإندونيسيا وإيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والهند واليابان، ويشمل الحظر كل من مر بهذه الدول قبل القدوم إلى السعودية، وفقاً لواس.



في المقابل قالت الوكالة نقلاً عن مصدر سعودي إن هذه الخطوة تأتي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية في المملكة.



في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و310 إصابات بكورونا، فضلاً عن تعافي 271 مريضاً.



الوزارة قالت في بيانها إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 368.639، منها 6.383 وفاة، و360.110 حالات شفاء. وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 104 ملايين و24 ألفاً، توفي منهم أكثر من مليونين و250 ألفاً، وتعافى ما يزيد على 75 مليوناً و860 ألفاً، وفق موقع "وورلدوميتر".



الدكتور محمد عبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أكد في تصريحات إعلامية أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحية، مشيراً إلى أن الجائحة لا تزال مستمرة.



حيث قال في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي: "لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة".



كما أشار إلى عودة منحنى إصابات فيروس كورونا بالصعود، إذ قال: "لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني".

المصدر: وكالات