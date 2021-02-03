واشنطن تبدد آمال طهران: من المبكر جدا الموافقة بشأن إحياء الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 11:37 مساءً

اعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة ترى أن من المبكر جدا الموافقة على اقتراح طهران القاضي بتدخل الاتحاد الاوروبي لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني.

وقال برايس “في حال عادت ايران الى الوفاء بكامل بالتزاماتها التي نصت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة، فان الولايات المتحدة ستقوم بالخطوة نفسها”. واضاف أن ادارة الرئيس جو بايدن “ستتشاور مع حلفائنا وشركائنا والكونغرس قبل ان نصل الى مرحلة نجري فيها مشاورات مباشرة مع الايرانيين ونقدم شكلا من الاقتراح”، مكررا الدعوات التي وجهتها واشنطن لايران لاحترام مضمون الاتفاق الموقع في 2015.

وسبق ان شددت طهران على وجوب ان ترفع واشنطن كل العقوبات التي فرضتها ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل ان تتراجع عن اي خطوة اتخذتها ردا على حملة “الضغوط القصوى” التي شنتها الادارة السابقة.

ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين الاتحاد الأوروبي إلى التوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية والذي انسحبت منه واشنطن.