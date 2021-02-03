بايدن يطلب من أجهزة الاستخبارات تقييم الوضع في ميانمار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 10:19 مساءً

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه طلب من أجهزة الاستخبارات تقييم الوضع في ميانمار.

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت رسميا، الثلاثاء، أن ما حدث في ميانمار انقلابا عسكريا يستدعي قانونيًا إنهاء المساعدة المقدمة للحكومة.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: “بعد درس دقيق للوقائع والظروف، توصلنا إلى أن اونج سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في بورما، ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب، أطيح بهما في انقلاب عسكري في الأول من شباط”.

وفي وقت سابق قال الجنرال مين أونج هلينج، قائد القوات المسلحة في ميانمار، إن “الانقلاب كان حتميا لإنقاذ البلاد”.