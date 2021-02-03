شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيطالي يدعو «دراجي» لمحادثات تشكيل حكومة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رغبته في التحدث مع الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وقال قصر كيرينالي الرئاسي في روما عبر موقع تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إن دراجي تلقى دعوة للقاء ماتاريلا اليوم الأربعاء.

وأعلن ماتاريلا في وقت سابق أن المحاولات فشلت في العثور على مجموعة جديدة من الأحزاب لإحياء التحالف الفاشل بقيادة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي استقال نتيجة فشل التحالف.