شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر من انتشار سلالات أكثر شراسة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مسؤولو الصحة الفرنسيون أمس الثلاثاء، عن قلقهم المتزايد بشأن انتشار المزيد من السلالات المعدية لفيروس كورونا وحذروا من أن الإجراءات الحالية قد لا تكون كافية لوقف انتشارها.

وقال ريمي سالومون، رئيس اللجنة الطبية في "ايه بي- اتش بي" مشغل مستشفى بباريس، لإذاعة فرانس إنفو، إنه ربما سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل تمديد العطلات المدرسية.

وتابع: "أتفهم أن إغلاقا جديدا قرار صعب"، لكنه أضاف أنه يخشى أن يؤدي انتشار سلالات أكثر شراسة تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا وأماكن أخرى قريبًا إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات.

في غضون ذلك، قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي بممثلين عن صناعة الأدوية والاتحاد الأوروبي لمناقشة توافر اللقاح.

وأضاف أن مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون ومفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس سينضمان إلى عدد من مصنعي اللقاحات في الاجتماع.