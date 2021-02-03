شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال أنصار «نافالني».. وروسيا ترفض نداءات إطلاق سراحه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت وزارة الخارجية في موسكو، أمس الثلاثاء، النداءات الغربية لإطلاق سراح معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني قائلة إنها منفصلة عن الواقع وطالبت الغرب بعدم التدخل في شؤون روسيا السيادية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا: "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.. وننصح الجميع بأن يهتموا بمشاكلهم الخاصة".

وشهدت موسكو العديد من الاعتقالات أمس، عقب صدور حكم بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوات الأمن وهي تصطحب أنصار نافالني في وسط العاصمة الروسية وتنقلهم إلى حافلات الشرطة.

وقُوبلت محاكمة نافالني والحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات وخمسة أشهر من النفاذ بانتقادات من جانب ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع المطالبة بالإفراج

عنه.