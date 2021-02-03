"الدفاع السوداني" يبحث الأوضاع الأمنية.. إجراءات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، مجمل الأوضاع في البلاد، بالتركيز على بؤر الصراع في إقليم دارفور، وسبل التهدئة فيها.

وناقش المجلس، خلال اجتماع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الوضع الأمني الداخلي وعلاقات السودان الخارجية في محيطيها الأفريقي والعربي.



وقال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، في تصريحات صحفية، إن "المجلس أحيط علما حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد بالتركيز على بؤر ومناطق الصراع في غرب دارفور وجنوب كردفان".

وبيّن أن "المجلس استمع إلى تقارير من الوفود الرسمية التي قامت بزيارات ميدانية لتلك الولايات".

وأضاف أن "مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات وحزمة إجراءات وتدابير من شأنها الإسهام في تهدئة الأوضاع وعودة الحياة لطبيعتها وتجنب النزاعات والصراعات مستقبلا، والتأمين على الحلول الآنية والمعالجات المستقبلية".

وأوضح وزير الدفاع أن "الاجتماع ناقش مشاركة السودان الإيجابية في قمة البحيرات التي عقدت بجمهورية أنجولا والتي ناقشت الأوضاع السياسية والأمنية في أفريقيا الوسطى".

كما بحث "إيجاد الحلول المناسبة وآليات المصالحة بين الأطراف المتنازعة في بانجي، لدعم استقرار المنطقة وجهود السلام".

كما تلقى المجلس تقريرا من رؤساء الوفود السودانية المختلفة حول نتائج زياراتهم الخارجية في المحيطين الإقليمي والعربي.

واطمأن المجلس على صحة موقف السودان من خلال الدعم الكبير الذي وجده في تثبيت حقه التاريخي في أراضيه وحقه القانوني في الدفاع عنها التزاما بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الدفاع إن "المجلس تقدم بالشكر للإدارات الأهلية ومجالس الحكماء على دورهم الوطني تجاه جهود المصالحات والتعايش السلمي".

وتوجه بالشكر كذلك للدول التي ساندت موقف السودان وحرصه على اتباع الوسائل السلمية والدبلوماسية في تذليل مشاكله الداخلية والخارجية.

وأبان أن "مجلس الأمن والدفاع أكد اهتمامه وحرصه على سلامة السودان وشعبه".