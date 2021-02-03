شكرا لقرائتكم خبر إحباط مخطط إيراني يستهدف 3 سفارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية غربية، على اطلاع بتفاصيل هذا المخطط، أن بعض العملاء مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الإيرانية، وكان إرسالهم بهدف جمع معلومات عن سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات في هذه الدولة تمهيدا لاستهدافها.ولم تكشف المصادر عن اسم الدولة الأفريقية، لكنها قالت «إنها تقع شرق القارة السمراء»، بحسب مراسل قناة (الحرة) الأمريكية في القدس، الذي أكد أنه قد تم اعتقال بعض المشتبه في تورطهم في هذه القضية في نفس الدولة الشرق أفريقية وآخرين في دول أخرى.
ووقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند قبل أيام لم يسفر عن خسائر. وعقد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، أمس الأول اجتماعا مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير المالية كاتس، ورئيس الأركان آفيف كوخافي، ومسؤولي وزارة المالية والدفاع، لتحديد مطالب ميزانية وزارة الدفاع، ومن المتوقع أن تعقد الحكومة اليوم جلسة للتباحث في الملف الإيراني هي الأولى منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط مخطط إيراني يستهدف 3 سفارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.