شكرا لقرائتكم خبر إحباط مخطط إيراني يستهدف 3 سفارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر استخباراتية أن إيران أرسلت عملاء، يحملون الجنسية الأوروبية والإيرانية، إلى دولة في أفريقيا لتنفيذ هجوم إرهابي ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والعالم النووي محسن فخري زادة، حسبما نقلت القناة الرسمية الإسرائيلية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية غربية، على اطلاع بتفاصيل هذا المخطط، أن بعض العملاء مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الإيرانية، وكان إرسالهم بهدف جمع معلومات عن سفارات إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات في هذه الدولة تمهيدا لاستهدافها.

ولم تكشف المصادر عن اسم الدولة الأفريقية، لكنها قالت «إنها تقع شرق القارة السمراء»، بحسب مراسل قناة (الحرة) الأمريكية في القدس، الذي أكد أنه قد تم اعتقال بعض المشتبه في تورطهم في هذه القضية في نفس الدولة الشرق أفريقية وآخرين في دول أخرى.

ووقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند قبل أيام لم يسفر عن خسائر. وعقد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، أمس الأول اجتماعا مع وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير المالية كاتس، ورئيس الأركان آفيف كوخافي، ومسؤولي وزارة المالية والدفاع، لتحديد مطالب ميزانية وزارة الدفاع، ومن المتوقع أن تعقد الحكومة اليوم جلسة للتباحث في الملف الإيراني هي الأولى منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.