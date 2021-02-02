صعقة كهربائية تخرج موظفي الإنارة العمومية للإحتجاج في تطوان

جدة - عبدالحي حسين - تسببت إصابة موظف في مصلحة الإنارة العمومية في جماعة تطوان بصعقة كهربائية، الأسبوع الماضي، في إخراج زملائه بالمصلحة للاحتجاج على ظروف العمل، والأخطار المحيطة بهم.

ونفذ موظفو مصلحة الإنارة العمومية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام إدارة المصلحة في المرآب البلدي، مطالبين بتوفير الحماية، خلال مزاولة عملهم.

ورفع المحتجون لافتة تطالب رئيس الجماعة بتوفير التأمين عن حوادث الشغل، وأدوات الوقاية من الأخطار، تجنبا لاحتمال تعرضهم للإصابة على غرار ما وقع لزميلهم “بلحر”، الذي يرقد، حاليا، في المستشفى الإقليمي سانية الرمل.

ووفق مصدر مطلع، فإن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات جماعة تطوان كانت تتكلف بمسألة التأمين عن حوادث الشغل، من خلال توقيع اتفاقية مع شركة تأمين لهذا الغرض.

وأضافت المصادر ذاتها أن جمعية الأعمال الاجتماعية لم تجدد اتفاقيتها مع شركات التأمين، بسبب توقف رئيس جماعة تطوان عن تخصيص منحة الجمعية، خلال السنوات الأخيرة.

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