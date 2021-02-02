حكم بالسجن ثلاث سنوات بحق المعارض الروسي نافالني

جدة - عبدالحي حسين - أمرت محكمة في موسكو الثلاثاء بسجن المعارض الروسي اليكسي نافالني مستندة الى حكم سابق بحقه مع وقف التنفيذ، الأمر الذي دفع أنصاره الى توجيه دعوة للتظاهر احتجاجا.

وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا إن على المعارض أن يمضي في السجن ثلاثة أعوام ونصف عام بموجب الحكم السابق الصادر العام 2014، تحذف منها الأشهر التي امضاها في الاقامة الجبرية في ذلك العام.

وفي وقت سابق كان نافالني قد اتهم مجددا السلطات الروسية بمحاولة اغتياله على خلفية تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك في غشت الماضي. والتي نقل على إثرها جوا إلى ألمانيا للعلاج.

وفي إشارة إلى ما قاله فريقه عن العثور على آثار للسم في ملابسه الداخلية، سخر نافالني من بوتين قائلا “التاريخ سيذكر هذا الرجل على أنه مسمم السراويل الداخلية”.

وقال “الشرطة تقوم على حراستي، ونصف موسكو تحت تدابير الإغلاق لأننا أظهرنا أنه يحاول سرقة السراويل الداخلية لخصومه وتلطيخها بأسلحة كيميائية”.

ويمثل نافالني أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهي قضية أدت إلى احتجاجات وتوترات جديدة بين الدول الغربية وروسيا.

وخلال الجلسة أكد ممثلو الادعاء أن المعارض “انتهك بشكل منهجي” شروط حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ صدر العام 2014، وبالتالي ينبغي تنفيذ الحكم.

وقال نافالني “أظهرنا وأثبتنا أن بوتين وبالاستعانة بجهاز إف.إس.بي (الاستخبارات) ارتكب محاولة الاغتيال هذه”.

وأضاف “الآن كثير من الناس يعرفون ذلك وآخرون سوف يعرفون، وهذا الأمر يدفع بالرجل … في المخبأ إلى الجنون”.