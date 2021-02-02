السلطات السعودية تقرر تعليق دخول القادمين من 20 دولة إلى أراضيها مؤقتا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، تعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة مؤقتا باستثناء المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم وذلك اعتبارا من مساء يوم غد الأربعاء.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في بيان ، أن قرار التعليق المؤقت يأتي بسبب استمرار تفشي جائحة “كورونا”، ووفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من الجهات الصحية في السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في البلاد.

ويشمل القرار ، وفق البيان ،القادمين من الأرجنتين والإمارات وألمانيا وأمريكا وإندونيسيا وايرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وفرنسا ولبنان ومصر والهند واليابان.

كما يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

وأوضح المصدر ، أن “دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لعودتهم إلى المملكة،يكون وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة”.