المغرب والبرتغال يعززان تعاونهما في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر

جدة - عبدالحي حسين - وقع المغرب، والبرتغال، اليوم الثلاثاء، في الرباط، إعلانا مشتركا للتعاون في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، يروم وضع أسس شراكة في هذا المجال الطاقي بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وبموجب الإعلان، الذي وقعه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، ونظيره البرتغالي ماتوس فرنانديز، خلال حفل نظم عبر تقنية المناظرة المرئية، أقر الطرفان بالفرصة الاستراتيجية، المتمثلة في إزالة الكربون من الاقتصاد، والانتقال إلى الطاقة الخضراء باعتبارهما عاملين محفزين للتنمية المستدامة، فضلا عن أهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر لطاقة أنظف، ويمكن الوصول إليه بشكل أكبر بما يخدم مستقبل اقتصادي البلدين، مع ما ينطوي عليه من مزايا أكيدة بالنسبة إلى استدامة المجال البيئي.

كما اتفق الوزيران على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، ومواءمة أولويات الهيدروجين الأخضر في المغرب والبرتغال مع استراتيجيات إزالة الكربون ذات الصلة باتفاق باريس، وكذا تشجيع الطلب التجاري على الهيدروجين الأخضر.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رباح أن الإعلان يشكل “خطوة أولى لوضع الأسس اللازمة لتطوير التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين الأخضر، في ظل الإمكانات الهائلة، والمؤهلات، التي يزخر بها اقتصاد البلدين”، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الحقيقية، التي يوفرها هذا القطاع، والتي تعتبر إحدى الركائز المستقبلية لإزالة الكربون من الاقتصاد، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأبرز الوزير نفسه أن المغرب اتخذ عدة إجراءات للشروع في تطوير الهيدروجين على أسس جيدة، مشيرا إلى أن الوزارة، والشركاء وضعوا لبنات النجاح في هذا التحدي الجديد، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للهيدروجين، عام 2019، وكذا سلسلة من مشاريع البحث، والتطوير، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق إنتاج الهيدروجين.

وأضاف رباح أن من بين الإجراءات، التي تم اتخاذها في هذا الشأن، إنشاء المنصة الوطنية للبحث والتطوير، وإشراك البحث العلمي من خلال “معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة”، و”جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”، اللذين ينسقان أعمالهما لتطوير البحوث الأساسية حول الهيدروجين الأخضر، مردفا أن “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” تقود من جهتها مشروعا مرجعيا حول التهجين”.

ومن جهته، نوه وزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي بعلاقات التعاون، والصداقة، التي تجمع المغرب، والبرتغال، مبرزا أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يتطلب دعما خاصا من الدول، والحكومات، وقال: “البرتغال منخرطة في سياسة استراتيجية في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي، يوم 7 أبريل حول هذا القطاع الطاقي النظيف. والمملكة المغربية مدعوة بقوة إلى المشاركة فيه”.

ومن جانبه، أكد سفير البرتغال في المغرب، برناردو فوتشر بيريرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهيدروجين الأخضر يمثل أولوية بالنسبة إلى البلدين، اللذين يتوفران على كافة الشروط الضرورية للتعاون في هذا المجال، وتعزيز شراكة صناعية، وتجارية، ولوجستية لتطويره.

وفي ختام حفل التوقيع، الذي شارك فيه سفير المغرب في البرتغال، عثمان باحنيني، عبر تقنية الفيديو، التزم الوزيران بإنشاء مجموعة عمل مشتركة لبحث، وتنفيذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك خارطة طريق للهيدروجين الأخضر، والأمونياك، وكذا إعداد مذكرة تفاهم حول الهيدروجين الأخضر.