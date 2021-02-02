الحدادي بعد ترخيص “الفيفا”: سعيد بالعمل الذي قمنا به لحمل قميص “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - عبر منير الحدادي، لاعب اشبيلية الاسباني، عن سعادته بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي رخص له بحمل قميص المنتخب الوطني بعدما دافع عن قميص المنتخب الاسباني في فترة سابقة.

وقال الحدادي، نقلا عن صحيفة “سبورت” الاسبانية: “أريد التعبير عن سعادتي البالغة، فخور بالعمل الذي قمنا به لتغيير وضعيتي حتی يتسنی لي حمل قميص المنتخب الوطني، أنا سعيد للغاية ومستعجل للعب مع “الأسود”.

وأصدر الاتحاد الدولي كرة القدم، يوم الخميس، مذكرة لجميع الاتحادات الرياضية لكرة القدم تتضمن مجموعة من التعديلات تهم القرارات التي جاء بها قانون تغيير جنسية اللاعب والمصادق عليه من قبل الجمعية العمومية للجهاز المعنية بتسيير شٶون الكرة دوليا.

واستجاب الاتحادي الدولي للتعديل الذي طالبت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ملتمس بخصوص السماح للاعب منير الحدادي بالانضمام للمنتخب المغربي لكرة القدم بعد تطابق حالته مع التعديلات الجديدة.