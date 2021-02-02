شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى أمريكا تصل إلى 26.3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0 % خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى 3ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، والتي بلغت 6ر0 %.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 34ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 6ر0 %، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وفي سياق آخر، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن العاملين بالمطاعم وسائقي سيارات الأجرة والعاملين في مرافق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قد يصبحون مؤهلين لتلقي لقاحات كوفيد- 19 إذا اختارت الحكومات المحلية ضمهم.