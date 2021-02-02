شكرا لقرائتكم خبر عن 835 إصابة جديدة بكورونا في المغرب وتونس 1367 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الثلاثاء، تسجيل 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 281 أول أمس ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 472273 حالة.

وسجلت الوزارة أيضا 22 وفاة جديدة ارتفاعا من 12 وفاة أول أمس ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8309.

وأفادت الوزارة أن عدد الذين جرى تطعيمهم ضد كوفيد-19 في المغرب بلغ حتى مساء أمس 257291.

فيما سجلت تونس 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 91 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية أمس، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 211412 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6893 حالةً.