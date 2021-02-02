شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الآوروبية: ترخيص اللقاحات «المعقد» يؤثر على الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إنه لا ينبغي جر الاتحاد الأوروبي إلى تقاضي طويل مع شركات صناعة الأدوية على الرغم من مواجهة الكتلة مع شركة استرازينيكا بسبب تخفيض عمليات تسليم الجرعات المنقذة للحياة.

وأضافت أن مقترحات مثل الترخيص الإجباري للقاحات إجراء معقد بشكل لا يصدق ويهدد بحدوث اضطراب في إمدادات اللقاحات في الوقت الذي تتسابق فيه شركات تصنيع الأدوية لتكييف جرعاتها للتصدي لطفرات فيروس كورونا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحذرت رئيسة المفوضية المشرعين بأن يكونوا "مستعدين " لسلالات الفيروس الجديدة التي لا تستجيب للجرعات الموجودة، وأشارت فون دير لاين إلى أن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ليس لديها خطط لإقامة دعوى قضائية ضد استرازينيكا ، حتى بعد خفض الشركة فجأة عمليات تسليم ملايين الجرعات التي وافقت على تزويد الكتلة بها.