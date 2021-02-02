شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاظمي»: مقتل الإرهابي الداعشي أبو حسن الغريباوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ما يسمى قائد جنوبي العراق في تنظيم داعش.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر: "استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الإرهاب" . وأضاف: "قواتنا الأمنية رفعت رأسنا.. عاش العراق".

كانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على أربع جثث لعناصر بتنظيم داعش نتيجة توجيه ضربة جوية غربي بغداد شنها طيران التحالف الدولي.