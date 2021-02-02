شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل»: لا مانع من استخدام لقاح كورونا الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها لا تمانع مبدئيا في استخدام لقاح كورونا الروسي المعروف باسم "سبوتنيك في" في ألمانيا.

وقالت في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، اليوم الثلاثاء، إن كل لقاح مُرَحَّب به في الاتحاد الأوروبي، لكنها أشارت إلى أنه لن يتم التصريح به إلا إذا قدم للهيئة الأوروبية للأدوية البيانات اللازمة.

وتابعت ميركل قائلة: " نرحب بحرارة" بكل واحد يسعى للحصول على تصريح عن طريق تقديم البيانات، وأضافت: "تحدثت مع الرئيس الروسي عن هذا الأمر على نحو دقيق".

وحسب البيانات الجديدة، فإن فعالية اللقاح الروسي تبلغ 6ر91%، وتم نشر النتائج في مجلة "ذا لانسيت" الطبية المتخصصة.