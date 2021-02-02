شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحذر من ارتفاع إصابات كورونا: الحظر الشامل وارد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق مساء اليوم الثلاثاء من أن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ممكن أن تسجل ارتفاعا نتيجة التراخي والاستهانة بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان للوزارة: "العراق قد تعدى مرحلة الخطر وأنه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير والإصابات ممكن أن ترتفع مرة أخرى نتيجة التراخي الواضح والاستهانة بتنفيذ الاجراءات الوقائية".

وحذرت وزارة الصحة والبيئة في بيانها بأنها ستتخذ الاجراءات الأكثر تشددا في حال تدهور الوضع الوبائي وازدادت الإصابات بشكل خطير، ومنها فرض الحظر الشامل والإغلاق التام للمؤسسات والحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل الإصابات والوفيات.