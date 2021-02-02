شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعتزم استئناف المساعدات للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • قلقون من قيام إيران بتجربة صاروخ باليستي مؤخرا

• مراجعة المساعدات الأمريكة لميانمار بعد الانقلاب العسكري

أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعتزم استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأعرب عن قلق واشنطن من قيام إيران بتجربة صاروخ باليستي مؤخرا، وقال: "لم نتواصل مع الإيرانيين منذ تولي بايدن السلطة، ولا نتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس".

وأوضح المتحدث أنه لا يزال الطريق طويلا قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين، مطالبا إيران العودة للامتثال الكامل للاتفاق النووي قبل أي خطوة من جانب واشنطن.

وأكد أن ما حدث في ميانمار كان انقلابا عسكريا، مشيرًا إلى مراجعة المساعدات التي تقدمها أمريكا لميانمار بعد الانقلاب العسكري.