شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصيلة كورونا في إسبانيا واليونان والنمسا ولوكسمبورغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مدريد تحظر السفر من جنوب إفريقيا والبرازيل

سجلت إسبانيا 29064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 724 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,851,869 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 59,081 وفاةً.

وفرضت إسبانيا، حظرا مؤقتا على السفر إليها من جنوب إفريقيا والبرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة الأكثر ضراوة ونشرا للعدوى والمكتشفة هناك.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو أن الحظر المفروض على وصول القادمين من البلدين يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الأربعاء وسيظل ساريًا في البداية لمدة أسبوعين.

فيما سجلت اليونان 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 22 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 158716 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 5851 وفاةً.

وسجلت النمسا 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ولم تسجل أي حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 416763 إصابةً، في حين استقر عدد إجمالي الوفيات عند 7847 وفاةً.

أما لوكسمبورغ سجلت 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50923 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 586 وفاةً.