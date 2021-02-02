شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تخفف قيود كورونا في 19 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الحكومية في الجزائر اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة تستهدف رفع المزيد من القيود التي فرضتها خطة مواجهة تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وتقرر تخفيف حظر التجول في المحافظات الـ19 المعنية بهذا الإجراء وتقليصه بساعتين ليمتد من الساعة العاشرة ليلا حتى الخامسة صباحا من اليوم التالي.

وتم السماح بتمديد عدد من النشاطات التجارية حتى التاسعة ليلا بالمحافظات المعنية بقرار حظر التجول، إلى جانب إعادة فتح الصالات الرياضية وفضاءات الترفيه والشواطئ وأماكن الاستجمام.