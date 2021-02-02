الاتحاد الأوروبي: نبذل "جهدا كبيرا" لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يبذل ”جهدا كبيرا“ مع الإدارة الأمريكية الجديدة لرفع العقوبات الأحادية التي فرضتها واشنطن على إيران، وحث طهران على احترام تعهداتها في الاتفاق النووي.



وقال بيتر ستانو: إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل يلعب دور المنسق ويبذل جهدا كبيرا لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى السكة، وذلك ردا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وجاء في تصريحات أدلى بها ظريف لشبكة ”سي.ان.ان“ الإخبارية الأمريكية، أنه ”يمكن أن تكون هناك آلية“ إما لعودة ”متزامنة“ للبلدين إلى الاتفاق النووي، وإما لـ“تنسيق ما يمكن القيام به“.

واقترح ظريف أن يحدّد بوريل ”التدابير التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة، وتلك التي يجب أن تتخذها إيران“.

وأضاف المتحدث أن بوريل ”على اتصال مع كافة الأطراف، خصوصا الإدارة الأمريكية الجديدة، لإعادة الاتفاق إلى السكة وضمان احترام التعهدات“.

وحدد ستانو من أهداف اتصالات الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأمريكية التحقق مما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأحادية المفروضة من الإدارة السابقة.

وذكر أن ”إحدى المشاكل المعروفة هي أن إيران لا تستفيد حاليا من أي من المنافع الواردة في الاتفاق، ويمكن إيجاد حل مع عودة الأمريكيين إلى الاتفاق“

ويرمي الاتفاق، الذي أبرم في فيينا بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) وبوساطة من الاتحاد الأوروبي، إلى منع إيران من حيازة قنبلة ذرية، ويفرض قيوداً صارمة على برنامجها النووي ويحصر طابعه بالمدني والسلمي.

في المقابل، رفع المجتمع الدولي كل العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران.

لكنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعتبر أنّ الاتفاق غير كافٍ على الصعيد النووي، ولا يتصدّى للبرنامج الصاروخي البالستي الإيراني وغيره من الأنشطة الإيرانية ”المزعزعة“ للاستقرار في الشرق الأوسط، وقرّر سحب بلاده من الاتفاق في العام 2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران ثم شدّدها.

ولطالما ندّد الأوروبيون بقرار ترامب، وعلى مدى ثلاث سنوات لم يدّخروا جهداً لمحاولة إنقاذ الاتفاق.