السجن عامين بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

أمرت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني مستندة إلى حكم سابق بحقه مع وقف التنفيذ، الأمر الذي دفع أنصاره إلى توجيه دعوة للتظاهر احتجاجًا.

وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا، إن على المعارض أن يمضي في السجن ثلاثة أعوام ونصف عام بموجب الحكم السابق الصادر العام 2014، تحذف منها الأشهر، التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام.

وأعربت الولايات المتحدة عن ”قلقها البالغ“ بعد صدور حكم بالسجن لاكثر من عامين على المعارض الروسي اليكسي نافالني، داعية روسيا الى الافراج عنه ”فورا ومن دون شروط“.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان: ”في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها“.

وطالبت أيضا بريطانيا بـ“الافراج فورا ومن دون شروط“ عن نافالني، منددة بقرار القضاء الروسي ”المنحرف“ القاضي بسجنه أكثر من عامين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن ”المملكة المتحدة تدعو الى الافراج فورا ومن دون شروط عن اليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحافيين الذين اوقفوا في الاسبوعين الاخيرين“، معتبرا أن القرار ”المنحرف“ للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي ”بالحد الادنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسؤول في المجتمع الدولي“.