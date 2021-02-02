شكرا لقرائتكم تركيا تركيا.. توقيف حوالي 300 شخص بشبهة دعم غولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر القضاء التركي، اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق 294 شخصاً بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن وحدات شرطة مكافحة الإرهاب والدرك داهمت عناوين في 42 ولاية ومدينة، واعتقلت بالفعل عدداً من المشتبه بهم.

ويواجه المشتبه بهم، وبينهم 292 عسكرياً حالياً أو سابقاً، اتهامات تتعلق بصلاتهم بغولن والانقلاب الفاشل.

فتح الله غولن

وذكرت "الأناضول" أن من بين المشتبه بهم شخصين يُشتبه في أنهما عضوان في جماعة مدنية "سرية" متّهمة بدعم أنصار غولن في الجيش.

وتتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، كما تقول أنقرة إن غولن يقود تنظيماً للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة غولن منظمة إرهابية.

وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.

وتعتقل تركيا الآلاف بسبب صلاتهم المزعومة بغولن. كما تم فصل عشرات الآلاف من الخدمة العامة، من بينهم أكثر من 20 ألفاً من الجيش.

وقبل أسبوعين، أمرت تركيا باعتقال 238 شخصاً في إطار عملية تستهدف أشخاصا "مشتبها في صلاتهم" بفتح الله غولن. وشملت العملية ستة أقاليم وهي جزء من حملة مستمرة منذ أربع سنوات على شبكة غولن.